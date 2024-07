Am Sonntag gegen 17.48 Uhr ist der Polizei ein 52-jähriger VW-Fahrer gemeldet worden, der in einer Tankstelle diverse alkoholische Getränke kaufte, aber schon einen unsicheren Gang hatte. Die Polizei konnte den Mann kontrollieren, ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.