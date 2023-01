Zu tief ins Glas geschaut hat am späten Mittwochabend ein 27-Jähriger, der in Herxheim gegen eine Wand gefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, hatte der junge Mann 1,19 Promille, weshalb er mutmaßlich Kurvenverlauf und Geschwindigkeit falsch einschätzte. Dass er der Fahrer des Unfallwagens war, leugnete er zunächst gegenüber der Polizei, später gab er dann doch zu, am Steuer gesessen zu haben. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Grundstücksmauer in verschoben. Den Führerschein ist der 27-Jährige erst einmal los, gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.