Viel Glück ist es zu verdanken, dass es am Samstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall nur zu 350 Euro Sachschaden kam. Dieses Resümee zieht die Landauer Polizei. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer beschädigte beim Einparkversuch im Horstring, Ecke Hamburger Straße, eine Straßenlaterne und eine Mülltonne. Eine aufmerksame Zeugin, die den PKW wegen seiner auffälligen Fahrweise schon zuvor beobachtete, verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den Unfallverursacher schlafend auf dem Fahrersitz an. Der Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte 1,87 Promille an. Wieder sichtlich fitter, griff der 61-Jährige später die Beamten an. Daraufhin kam er in Gewahrsam.