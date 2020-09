Am Donnerstagmittag fiel ein bisher unbekannter Mann in Maikammer durch seine Dreistigkeit auf. Wie die Polizei berichtet, erschein er gegen 14 Uhr in der Poststraße bei einer 87-jährigen Frau und fragte, ob sie ihm 50 Euro leihen könne, da er derzeit Geld sparen würde, um seinem Sohn ein Bett zu bauen. Er sicherte zu, ihr das Geld wieder zurückzugeben. Die Seniorin verwehrte ihm das Geld und auch einen Toilettenbesuch, um den er bat. Wenig später fiel der Mann in der Bahnhofstraße auf, als er plötzlich in der Küche eines Anwesens stand. Als die Eigentümerin hereinkam, flüchtete er. Der Mann soll 30 bis 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er trug schwarze Kleidung, seine Haare waren zu einem kleinen Pferdeschwanz zusammengebunden. Angeblich soll er mit einem alten dunkelbeigen Mercedes mit KN-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet um erhöhte Wachsamkeit und Hinweise unter Telefon 06232 9500.