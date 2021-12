Am Samstag gegen 9.10 Uhr haben laut Polizei angebliche Microsoft-Mitarbeiter versucht, einen Maikammerer übers Ohr zu hauen. Die Täter geben sich am Telefon als Computersupport aus und boten ihre Hilfe bei vermeintlichen Computerproblemen an. Der 65-jährige Angerufene erkannte jedoch die Masche und beendete das Gespräch. Die Polizei in Edenkoben warnt: Nimmt man die Hilfe in Anspruch, werden überteuerte Kosten in Rechnung gestellt. Tipps, wie man sich vor Trickdieben und Betrügern schützen kann, gibt es unter www.polizei-beratung.de.