Mit Dachhaien, also Betrügern, die kriminelle Geschäfte mit Reparaturen am Dach vornehmen, hatte die Polizei nun auch in Herxheim zu tun. Bei einem Mann erschienen am Dienstag, 14. März, mehrere männliche Personen. Die vermeintlichen Handwerker boten an, seine Hofüberdachung zu reparieren. Es wurde sich nach Angaben der Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geeinigt. Letztlich zahlte der Geschädigte einen fünfstelligen Betrag für Leistungen die gar nicht, oder nur unzureichend erbracht wurden. Dieselben Personen kamen zwei Wochen später erneut vorbei. Der Mann verständigte die Polizei. Vor Ort wurden drei tatverdächtige Männer im Alter von 25, 30 und 33 Jahren angetroffen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Betruges eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei weist darauf hin, dass bei solchen „Haustürgeschäften“ die vereinbarten Arbeiten oftmals gar nicht oder minderwertig und zu sehr hohen Preisen durchgeführt werden. Die Polizei sollte umgehend kontaktiert werden, Telefon 06341 2870.