Am Montagnachmittag waren sogenannte „Dachhaie“ in der Hainbachtalstraße in Gleisweiler unterwegs. Laut Polizei haben die Unbekannten mit meist betrügerischen Absichten gegen 14.40 Uhr gezielt Wohnanwesen aufgesucht und an der Haustür Dacharbeiten zu vermeintlich günstigen Festpreisen angeboten. Die Täter waren mit einem weißen Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen BM (Rhein-Erft-Kreis) unterwegs. Die aufmerksamen Bewohner reagierten vorbildlich und lehnten das Angebot konsequent ab. Daraufhin entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei Edenkoben warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor dieser Masche. Seriöse Handwerksbetriebe bieten ihre Leistungen in der Regel nicht unaufgefordert an der Haustür an. Hinter den vermeintlichen Schnäppchen verbergen sich oft betrügerische Absichten. Die Arbeiten werden häufig fachlich mangelhaft ausgeführt, während die Kosten im Verlauf massiv in die Höhe getrieben werden. „Leisten Sie niemals Anzahlungen und unterschreiben Sie keine Verträge unter Zeitdruck“, warnt die Polizei eindrücklich.

Hinweise zu dem beschriebenen weißen Sprinter oder den Personen nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail entgegen.