Von der ehemaligen Sektkellerei in Böchingen ist nicht mehr viel übrig. Seit Anfang des Jahres werden die ehemaligen Betriebshallen abgerissen. Danach soll auf dem rund drei Hektar großen Gelände das „Quartier Böchingen“ entstehen. Das Bauunternehmen Matthias Ruppert aus Esch im Landkreis Bernkastel-Kues will ein Viertel für Wohnen und Gewerbe errichten. Auf einem Teil des Grundstücks sind mehrgeschossige Gebäude geplant mit 86 Wohneinheiten. Vor allem Zweizimmerwohnungen mit rund 70 Quadratmetern Fläche sollen entstehen. In einem Teil sind zehn Reihenhäuser, 15 frei stehende Häuser und zehn Häuser in Hofbauweise geplant. Rund 290 Parkplätze sollen den Bewohnern zur Verfügung stehen. Von der alten Sektkellerei steht nur noch die Villa. Die bleibt erhalten und soll nach den Plänen des Investors in Zukunft touristisch genutzt werden. Eventuell sollen dort Ferienwohnungen entstehen.