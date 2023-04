Nach Unfall, Krankheit oder aufgrund einer Behinderung stellt sich schnell die Frage, wer in Vertretung für die eigenen Belange und Wünsche zuständig ist.

Die gemeinsame Betreuungsbehörde des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bietet zusammen mit den Betreuungsvereinen von AWO, Lebenshilfe und SKFM eine Einführungs- und Fortbildungsveranstaltung an, bei der die Grundlagen und die wesentlichen Neuerungen der Betreuungsrechtsreform vorgestellt werden, die im Januar in Kraft getreten ist. Das teilen Kreis- und Stadtverwaltung mit. Die Schulungen zu jeweils verschiedenen Themen sind am 9. (Einführung in das neue Betreuungsrecht), 16. (Gesundheitssorge), 23. (Vermögenssorge) und 30. Mai (die Betreuungsbehörde). Beginn ist jeweils um 18 Uhr im Pro Seniore Parkstift Landau.

Anmeldung

Eine telefonische Anmeldung ist bei den Betreuungsvereinen bis 30. April unter den Nummern: Betreuungsverein AWO Landau 06341 918273; Betreuungsverein AWO SÜW 06341 918281; Betreuungsverein SKFM Landau 06341 55123; Betreuungsverein SKFM SÜW 06348 31639611; Betreuungsverein Lebenshilfe 06348 326 9109 möglich.