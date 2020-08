Ein Mann ist am Freitagmorgen auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Landau Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei berichtet, hat der Täter vorgetäuscht, Geld wechseln zu wollen. Als der Mann seine Geldbörse zog und nach dem Kleingeld suchen wollte, hat der Fremde ihn ablenken und 250 Euro aus seinem Portemonnaie stehlen können. Dem Mann fiel die Betrugsmasche erst im Nachgang auf. Nach Angaben der Polizei hat der Trickbetrüger zwei weitere Male auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten im Stadtgebiet versucht, Geld zu ergaunern, blieb jedoch beide Male nicht erfolgreich. In allen drei Fällen wird der Täter wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er soll eine kräftige Statur und kurze, dunkle Haare haben. Er soll die Geschädigten auf Deutsch mit ausländischem Akzent angesprochen haben. Die Polizei weist darauf hin, in solchen Fällen misstrauisch zu sein. Die Täter würden oftmals geschickt handeln.