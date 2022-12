Ein 19-Jähriger Unfallverursacher hat versucht, sich seiner Verantwortung durch falsche Personenangaben zu entziehen. Wie die Polizei berichtet, versuchte der Mann aus dem Kreis Germersheim in einer Hofeinfahrt in der Queichheimer Hauptstraße zu wenden. Beim rückwärts Ausfahren stieß er gegen ein dort geparktes Auto, wodurch ein Schaden in Höhe von 3000 Euro entstand. Dem geschädigten Fahrzeughalter händigte er seine Personalien und eine Handynummer aus. Nachdem sich dieser erfolglos bei dem 19-Jährigen meldete, ergaben Ermittlungen, dass der Unfallverursacher falsche Personalien weitergegeben hatte. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die von ihm angegebene Handynummer einem unbeteiligten Mitbürger gehörte. Über Zeugen und das abgelesene Kennzeichen konnte der wahre Unfallverursacher jedoch ermittelt werden. Dieser räumte die Tat schließlich ein. Bei Begutachtung seines PKW konnten entsprechend übereinstimmende Schäden festgestellt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.