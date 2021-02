Die Energie Südwest warnt vor betrügerischen Anrufen im Namen der Versorgungsgesellschaft. Wie die Energie Südwest berichtet, seien in den vergangenen Tagen mehrere Kunden von einer Nummer mit Darmstadter Vorwahl (06151) angerufen worden. Den Menschen sei mitgeteilt worden, dass ein angeblicher Zählerableser in einer halben Stunde vor Ort sei, um die Zählerstände abzufotografieren. Das sei notwendig, um weniger für die Energie zahlen zu müssen. Die Energie Südwest weist darauf hin, dass diese Anrufe nicht von Mitarbeitern des Unternehmens kommen. Sensible Kundendaten würden nicht übers Telefon abgefragt. Betroffene können sich an die Energie Südwest unter Telefon 06341 289122 wenden.