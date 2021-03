Ein Betrüger hat mehrere Hundert Euro Beute am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in einem Supermarkt im Landauer Horstring gemacht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann den Kassierer gebeten, ihm 500 Euro zu wechseln. Dabei griff der Täter in die Kasse und zählte selbst Geld ab. Als der Kassierer ihn zurechtwies, nahm der Mann die 500 Euro wieder an sich und verließ das Geschäft. Im Nachgang wurde bemerkt, dass der Mann dabei mehrere Hundert Euro gestohlen hat. Der Täter wird als 1,70 bis 1,75 Meter groß mit korpulenter Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Wollmütze und eine graue Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Landau unter Telefon 06431 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.