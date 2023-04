Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Menschen haben sich bei Arbeiten an der Lärmschutzwand an der A65 bei Landau schwer verletzt. Sie wurden per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Was derzeit über den Unfall bekannt ist.

Zwei Arbeiter sind bei einem Unfall auf der Baustelle im Landauer Trog am Mittwoch gegen 11 Uhr schwer verletzt worden. Die beiden waren an der Lärmschutzwand beschäftigt, als sich ein Betonteil