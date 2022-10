Betonteil löst sich bei Arbeiten an A65

Zwei Menschen haben sich bei Arbeiten an der Lärmschutzwand an der A65 bei Landau schwer verletzt. Sie wurden per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Was derzeit über den Unfall bekannt ist.

Kandidaten bringen Ansichten auf den Punkt

Am Sonntag wählen die Bürger in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern einen neuen Bürgermeister. Fünf Kandidaten bewerben sich um den Chefsessel im Schloss. Im RHEINPFALZ-Gespräch bringen sie ihre Ansichten auf den Punkt gebracht.

Kaufhof-Nachfolge kommt

In Landau ist der Spatenstich erfolgt für einen großen Neubau mit den Projektamen „Stadttor“, der auf dem Areal des abgerissenen Kaufhofs errichtet wird.

Bürgerhaus wird eingeweiht

Nach Jahren der Grundsanierung ist das „Bürgerhaus Alte Schule“ in der Ortsmitte in Vorderweidenthal fertig. Und wird am Freitag eingeweiht. Viele Details erinnern an seine einstige Funktion als Schulhaus.

Bürgerhaus dichtgemacht

Trotz Brandschutz-Mängeln wurden die Räume weiter von Vereinen genutzt. Die Behörden haben jetzt die Bremse gezogen.

Schmelzwanne wird saniert

Seit einigen Wochen ist eine der zwei Glaswannen des Ardagh-Glass-Werkes in Germersheim außer Betrieb. Dem Unternehmen zufolge ist es eine geplante Reparatur.