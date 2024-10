Was bedeutet es eigentlich, älter zu werden? Und wie kann man damit umgehen? Diesen und weiteren Fragen widmet sich die Veranstaltung „Das Kreuz mit dem Älterwerden“ am Mittwoch, 30. Oktober, 14.30 Uhr, mit der das Bethesda Landau erstmals nach der Pandemie seine Gesprächsreihe „In aller Munde!“ weiterführt. Das Publikum erwartet eine Mischung aus Vorträgen, Impulsen, und Informationen, zudem gibt es Raum für Diskussion. Die Referent stellen Perspektiven zum Thema Älterwerden vor, zum Beispiel aus der Gerontologie und der Seelsorge, sprechen Herausforderungen ebenso an wie positive Aspekte und geben Anreize zum Bewegen und zum Nachdenken. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Arbeit von Bethesda sind willkommen.