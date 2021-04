Das erste Haus der vierteiligen Anlage Service-Wohnen Bethesda in Landau ist fast bezugsfertig. Am 31. Oktober bekommen die Mieter ihre Schlüssel. Obwohl die Nachfrage groß war, sind noch Wohnungen zu haben. Im Februar soll auch das Therapiezentrum fertig sein, das jedem Bürger offen steht.

Die fünfstöckigen Neubauten setzen an der Ecke Godramsteiner-/Hindenburgstraße einen städtebaulichen Akzent, der auch das Selbstbewusstsein der Diakonissen Speyer-Mannheim an ihrem Landauer Standort zum Ausdruck bringt. Die Nachfrage nach seniorengerechtem Wohnen war so groß und das Angebot im Bethesda mit 25 Wohnungen so begrenzt, dass sich der Träger der Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtung in der Nachbarschaft des stationären Hospizes und des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße zu dieser 25-Millionen-Euro-Investition entschloss.

Seit fast zwei Jahren wird gebaut. Das Angebot richtet sich an Menschen, die zwar eigenständig, aber nicht allein leben möchten; die eine 24-Stunden-Sicherheit schätzen und die Anschluss suchen. All das bietet das Bethesda mit seinen rund 400 Bewohnern und 550 Mitarbeitern. Das spiegeln auch die Kaltmieten von 14,50 Euro pro Quadratmeter beziehungsweise 16,50 Euro in den Penthäusern.

80 Plätze in der Tiefgarage

Von betreutem Wohnen sprechen Geschäftsführer Dieter Lang und Bereichsleiter Marc H. Sellmann nicht mehr, weil die Menschen sehr selbstbestimmt auf dem Gelände lebten. So entstand der Begriff des Service-Wohnens. Die 77 neuen Wohnungen sind eine weitere Facette des Bethesda-Campus’ auf den fast 50.000 Quadratmetern.

Die Häuser der Wohnanlage sind mit B bis E getauft und über das Erdgeschoss alle miteinander und über einen Gang auch mit dem Stammhaus des Bethesda verbunden. Darunter gibt es eine Tiefgarage mit 80 großzügigen Pkw-Plätzen und einer E-Bike-Station. Jedes Haus ist in der Struktur identisch. Zwölf Grundrisse liegen den 77 Wohnungen zugrunde.

Die barrierefreien Wohnungen sind hell. Sie alle sind mit Bädern und Küchen ausgestattet, in weiß und grau gehalten, und haben PVC-Böden in Holzoptik. Auch Balkone gibt es überall. Nobler angelegt und dafür etwas teurer in der Miete sind die zwölf Penthäuser: Sie haben Holzboden, ein Gäste-WC extra, Klimaanlage und weitläufige Terrassen, die herrliche Blicke ins Umland bieten. Die meisten Einheiten haben zwei Zimmer, Küche, Bad – zwischen 70 und 90 Quadratmeter groß. 16 Wohnungen zählen drei Zimmer und messen 96 bis 114 Quadratmeter, davon vier Einheiten in den Penthäusern.

Therapiezentrum mit Fitnessraum

Ein Besonderheit ist das Therapiezentrum auf 1000 Quadratmetern, eine 220 Quadratmeter große Arztpraxis und das Reich des Quartiersmanagements im Erdgeschoss. Wie Dieter Lang, Marc H. Sellmann, die Quartiersmanagerin Mariel Hagelstein und Kathi Nevermann, Architektin bei den Diakonissen, beim Rundgang erläutern, werden hier Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden arbeiten. Herzstück ist der 190 Quadratmeter große Fitnessraum, der begleitete Trainingsmöglichkeiten bieten soll.

Das Erdgeschoss des Neubaus wird auch der Ort sein, an dem das Bethesda zu seinen öffentlichen Veranstaltungen einladen wird, zum Beispiel „In aller Munde“.

