Wandern, einkehren und dabei noch etwas Gutes tun – das ist am Sonntag, 6. Oktober, für alle möglich, die die Ringelsberghütte in Frankweiler besuchen. Bereits zum fünften Mal übernimmt dort ein Team aus Diakonissen Bethesda Landau die Bewirtung. Von 9.30 bis 18 Uhr können Wanderfreudige in der Hütte mit der großartigen Aussicht auf die oberrheinische Tiefebene einkehren. Mitarbeiter, Ehrenamtliche und andere mit Bethesda Landau verbundene Menschen stehen hinter dem Tresen oder servieren neben den üblichen Hüttengerichten selbstgemachte Suppe und Kuchen sowie Getränke. Der Erlös der selbstgemachten Speisen geht wieder an den Förderverein „Ein Hospiz für Landau-SÜW“. Für Stimmung auf der Hütte sorgt erneut die Band „Hinz Un?! Kunz“ mit einer bunten Mischung aus Klassikern aus Pop und Rock sowie Pfälzer Liedgut.