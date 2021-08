Zu einer Veranstaltung für die Bewahrung der Schöpfung im Weinberg laden die katholischen Kirchengemeinden Mörzheim und Wollmesheim für Sonntag, 5. September, ein. Mit einem Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr beginnt an der Grillhütte in Mörzheim, Impflinger Straße/Brühlweg, der gemeinsame Vormittag. Ein Projektchor und die katholische Kultuskapelle Mörlheim sorgen für die musikalische Gestaltung, Dekan Axel Brecht und Gemeindereferentin Bärbel Grimm stehen der Feier vor.

Dann dürfen sich die Gemeinden im Weinberg Zeit mit Gott nehmen. Eine Vorbereitungsgruppe gestaltet dazu spirituelle und kreative Impulse und Stationen zum Thema „Segen – Segensorte – Segensmenschen“. Ein Pfälzer Picknick, zu dem jeder etwas beisteuert, und Kaffee und Kuchen schließen an der Mörzheimer Grillhütte die Veranstaltung der Pfarrei Mariä Himmelfahrt ab. Dazu sollte eigenes Geschirr und Besteck mitgebracht werden. Sollte es regnen, ist der Gottesdienst in der St. Albertkirche, Drachenfelsstraße 2, in Landau. Anmeldungen unter www.kirchelandau.de/tickets.