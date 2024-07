Die Landauer Stadtverwaltung ruft Interessierte erneut dazu auf, sich für den Beteiligungsrat der Stadt zu bewerben. Es gebe zwar schon mehr als 30 Bewerber, aber das sei noch nicht genug, heißt es in einer Mitteilung. Wer noch die Bürgerbeteiligung in Landau mitgestalten möchte, könne sich formlos mit Adresse und Geburtsdatum per E-Mail an buergerbeteiligung@landau.de melden. Mitmachen dürfen alle Landauer ab 18 Jahren; die Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung freue sich besonders auf Bewerbungen von jungen Menschen. Bewerbungen seien bis 31. Juli möglich. Die Plätze sollen am 10. September im Stadtrat gelost werden.