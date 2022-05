„Auf Leben und Tod: Extremfälle der Politik: Sterben für Deutschland? – Beteiligung an Militäreinsätzen“, das ist das Thema des dritten Landauer Akademiegesprächs am Donnerstag, 12. Mai, 19 Uhr, im Kulturzentrum Altes Kaufhaus.

Internationale Einsätze von Bundeswehr und Polizei gehören inzwischen auch in Deutschland zum Instrumentarium der Krisenbewältigung. Bündnispartner nehmen Deutschland in die Pflicht. Das Bewusstsein für globale Zusammenhänge wächst. Unter welchen Voraussetzungen und um welcher Ziele willen dürfen Verantwortungsträger in Politik und Militär den Tod von Menschen in Kauf nehmen? Zu dieser Frage sprechen die Geschäftsführerin der Friedensakademie Rheinland-Pfalz, Charlotte Dany, und Jan Kuebart, Amtschef Luftfahrt der Bundeswehr in Köln, beim dritten Landauer Akademiegespräch.

Anmeldungen sind bis jeweils einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail unter info@eapfalz.de möglich. Eine spontane Teilnahme ist möglich. Es können keine Platzreservierungen vorgenommen werden. Es wird empfohlen, frühzeitig vor Ort zu sein. Das vierte und letzte Gespräch der Reihe findet am Dienstag, 21. Juni, 19 Uhr, ebenfalls im Alten Kaufhaus, Rathausplatz 9, statt. Dabei geht es in der Reihe „Auf Leben und Tod – Extremfälle der Politik“ um „Tödliche Grenzen? – Flüchtlings- und Migrationspolitik“.