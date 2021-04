Wer den Zoo Landau und den Wild- und Wanderpark SÜW in Silz besuchen will, braucht ab Samstag einen negativen Corona-Test, wie Stadt- und Kreisverwaltung berichten. Dies sieht die Bundes-Notbremse vor, die ab heute gilt. Bisher musste man sich lediglich vorher online anmelden. Das gilt weiterhin. Nun kommt noch hinzu, dass Menschen ab dem sechsten Geburtstag ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorlegen müssen – ausgedruckt oder auf dem Smartphone. Dieses darf nicht älter als 24 Stunden sein. Selbsttests sind nicht zulässig. Menschen, die bereits ihre zweite Corona-Impfung erhalten haben, dürfen die Anlagen auch ohne Test besuchen. Die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage her sein, der Impfausweis muss vorgelegt werden. Weiterhin gilt eine maximale Besucherzahl von 1000 in beiden Einrichtungen, die AHA-Regeln müssen beachtet werden.