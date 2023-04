Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Spritpreise explodieren. Der Liter Diesel kostet so viel Geld wie ein Pott Kaffee. Tanken geht nur noch, wer muss. Auch in der Frühmesser-Tankstelle in Landau ist derzeit weniger los. Ihren Ärger lassen manche am Personal aus.

„Inflation an der Tankstelle: Benzin könnte bald zwei Euro kosten“ – das ist die Überschrift eines Beitrags des Magazins Focus vom 8. Juni 2021. Klang dramatisch. Damals. Nun