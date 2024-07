Leon Kaletta ist der beste Nachwuchsschrauber im Land. Sein Handwerk hat der Landauer bei Harley Davidson in Ludwigshafen gelernt. Jetzt bringt er die Kultmaschinen auf die Rennbahn.

Leon Kaletta kann das Schrauben nicht lassen. Das verraten seine Hände. Denn die sind auch an seinem freien Tag schwarz und fettig. Gerade noch hat er an einer seiner Maschinen geschraubt. Zu Hause in Landau.