Das Bestattungsinstitut Demmerle steht seit Jahren leer. Nun kommt das Gebäude weg. Stattdessen baut die Baumann Gruppe Wohnungen. Es werde eine Marktlücke geschlossen.

Das frühere Bestattungsinstitut Demmerle an der Zweibrücker Straße in der Nähe des Landauer Goetheparks kennen viele – doch seine Zeit ist schon seit Jahren abgelaufen. Derzeit wird das Gebäude abgerissen. Bis zum Spätjahr 2027 sollen stattdessen im neuen Goethe Quartier auf vier Stockwerken 29 Wohnungen entstehen. Und dabei soll eine Marktlücke geschlossen werden, berichtet Bauherr Denis Baumann, dessen DB Wohnbau das neue Gebäude errichtet.

Die Wohnungen sollen eine Angebotslücke in Landau schließen, sagen Baumann und seine Mitstreiter Andreas Immel, Leiter der Finanzierungsberatung, und Moritz Broo, der sich um die Immobilienvermittlung kümmert. Denn in Landau gebe es keine Wohnungen, die für Menschen mit mittleren Einkommen erschwinglich seien. Und da setze man an.

Wohnungen für weniger als 200.000 Euro

Es sollen zwei 2-Zimmer-Wohnungen mit rund 40 Quadratmetern Wohnfläche gebaut werden, die je für 195.000 Euro zu kaufen sind. Finanzieren könne man 100.000 Euro über einen Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu einem Zinssatz von maximal einem Prozent, informiert Immel. Die weiteren Wohnungen umfassen zwei bis 4,5 Zimmer und sind bis zu rund 80 Quadratmeter groß.

Bei den Wohnungen sei der Standard gehoben, führt Baumann aus. Es gebe Vinylböden, dreifach verglaste Fenster sowie Fußbodenheizungen. Dazu Wärmepumpen und Fotovoltaik auf dem Dach. Wer sich aber für die Wohnungen interessiert, kommt schon fast zu spät.

Weiteres Projekt geplant

Denn: Es seien in kürzester Zeit 24 der 29 Wohneinheiten vermarktet gewesen, sagt Broo. Inserate beispielsweise auf den gängigen Immobilienportalen seien dafür nicht nötig gewesen – gelaufen sei alles über das persönliche Netzwerk und Kontakte. Die Käufer seien also allesamt Menschen aus der Region, die entweder planen, selbst einzuziehen, oder die Wohnungen als Kapitalanlage zu vermieten. „Wir kennen jeden Käufer persönlich“, betont Broo. Die Vermarktung läuft über die zur Baumann-Gruppe gehörende Firma Reinvest.

Das Goethe Quartier ist nicht die einzige Neuigkeit, die Baumann mitzuteilen hat. Derzeit plane er, Wohngebäude auf dem Gelände des früheren Autohauses Horn an der Ecke August-Croissant-/Neustadter Straße zu errichten. Dieses war im Juli 2023 durch einen Brand zerstört worden. Außerdem hat die Baumann-Gruppe seit einigen Wochen ein Büro in der Gerberstraße in der Fußgängerzone – grob gegenüber des Thalia. In diesem Büro empfangen Immel und Broo Kunden zu Beratungs- oder Verkaufsgesprächen.