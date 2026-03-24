Das Weingut Werner Anselmann aus Edesheim ist beim internationalen Weinwettbewerb „Mundus Vini“ als „Best Producer – Germany“ ausgezeichnet worden. Das teilte das Weingut mit. Der Wettbewerb wurde im Jubiläumsjahr zum 25. Mal vom Meininger Verlag in Neustadt ausgerichtet. Insgesamt wurden rund 5500 Weine aus 40 Ländern von einer internationalen Jury verkostet.

Mit 13 Goldmedaillen war das Weingut Anselmann nach eigenen Angaben der erfolgreichste der 105 deutschen Teilnehmer. Die Weine wurden bei einer Blindverkostung bewertet. Die Auszeichnung wurde während der Fachmesse ProWein in Düsseldorf überreicht.