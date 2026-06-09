Eicher-Schlepper aus dem oberbayerischen Forstern genießen auch heute noch einen guten Ruf. Am Sonntag, 14. Juni, treffen sich Fans der Marke ab 10 Uhr beim Wein- und Sektgut Wambsganß in der Speyerer Straße 23 in Dammheim zum Südpfälzer Eicher-Treffen und präsentieren ihre Traktoren und Anbaugeräte sowie Anhänger. Organisiert wird das Oldtimer-Treffen – die Firma ging 1992 in die Insolvenz – von örtlichen Fans, den Eicher-Freunden Schwarzwald und dem Wein- und Sektgut. Anlass ist das neunzigjährige Markenjubiläum von Eicher. Geplant sind Vorführungen und Präsentationen einzelner Traktoren, die die technische Entwicklung der Marke über mehrere Jahrzehnte zeigen. Nach Angaben der Organisatoren soll auch ein neueres Modell zu sehen sein. Für Oldtimerbesitzer bietet das Ingenieurbüro Marco Görreßen (GTÜ) die Möglichkeit, die Hauptuntersuchung vor Ort durchführen zu lassen. Bei der Veranstaltungspremiere im Jahr 2024 waren nahezu 100 Eicher-Traktoren vertreten.

Eicher-Schlepper gibt es als große Traktoren und als Schmalspurschlepper für den Weinbau. Ein Markenzeichen waren luftgekühlte Motoren.