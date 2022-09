Die Polizei Landau sucht den Besitzer eines blauen SUV, vermutlich der Marke Skoda. Das Auto parkte am Donnerstag gegen 16:45 Uhr auf dem Hornbach-Parkplatz in Bornheim in Höhe des Nebeneingangs. Ein achtjähriges Kind schlug beim Einsteigen in ein danebenstehendes Fahrzeug die Tür an den blauen SUV, teilt die Polizei mit. Die Mutter ging in den Baumarkt, um den Fahrzeugbesitzer ausrufen zu lassen. In diesem Zeitraum fuhr das Auto vermutlich weg ohne den Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite zu bemerken. Der Besitzer des blauen SUV wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 zu melden.