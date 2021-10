Die Landauer Polizeiinspektion lädt für Donnerstag, 18.30 Uhr, zu einem Berufsinfoabend ein. Interessierte können sich auch bei einer kleinen Einstellungsberatung über die Chancen, Perspektiven und Anforderungen bei der Polizei informieren. Insbesondere der Ablauf des Studiums an der Hochschule der Polizei könnte für viele Abiturienten besonders von Bedeutung sein, teilt die Polizei mit. Zudem besteht noch bis zum 31. Oktober die Möglichkeit, sich für eine Einstellung im Mai zu bewerben. Anmeldung unter Telefon 0151 64116729 oder per E-Mail an Oliver.Blanz@polizei.rlp.de.