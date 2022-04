Die Berufsbildende Schule in Landau hat am Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. April, einen Truck zu Besuch, der über die Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in der Metall- und Elektro-Industrie informiert. Auf zwei Etagen bietet er Platz für je eine ganze Schulklasse. Bundesweit sind zehn solcher Info-Trucks des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall unterwegs. In der unteren Etage bieten sie Mitmachstationen, an denen die Faszination Technik greifbar und erlebbar wird, wie es auf der Homepage heißt. Einen Einblick in die moderne Industrie 4.0 bietet der Roboter Cobot, mit dem die Schüler ein Zahnradgetriebe zusammenbauen. An einer anderen Station programmieren sie eine CNC-Maschine und fräsen damit ein Werkstück. In der zweiten Fahrzeugebene ist Platz für tiefer gehenden Berufskundeunterricht. Höhepunkt ist der 1,5 Quadratmeter große Multitouchtable, an dem sechs Personen gleichzeitig Arbeitsplätze und Berufe der M+E-Industrie erkunden und selbst an der Produktion eines Autos mitwirken können.