Die Berufsbildende Schule Landau (BBS) verabschiedet in diesem Jahr 600 Schüler. Die Abschlüssen reichen von der Berufsreife über die Hochschulreife bis zur Berufsausbildung.

Nach den durch die Corona-Pandemie verursachten Wirren sei klar gewesen: Es war ein erfolgreiches Schuljahr, teilt die Schule mit. Zudem hätten alle Prüfungen wie geplant stattfinden können. Vierzehn Schüler haben laut BBS einen Einser-Abiturnotenschnitt, die Bestnote liege bei 1,2.

Die Corona-Pandemie werde Auch der Schulgemeinschaft der BBS in Erinnerung bleiben. Zuerst wurden alle Schulen ab 16. März aus medizinischen Gründen geschlossen und der Unterricht nach Stundenplan lief virtuell. Dann begann ab 27. April an der Schule die Vorbereitung der Prüfungsklassen. Im Anschluss wurde der Präsenzunterricht schrittweise unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder aufgenommen. Alle Lerngruppen wurden geteilt und wechselten wöchentlich zwischen virtuellem Unterricht und Unterricht in der Schule. Schulleiter Wolfgang Peters sei stolz, dass die Schulgemeinschaft die Herausforderung gemeistert habe.

Die Abschlüsse