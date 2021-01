Natürlich kann der Beratungs- und Informationstag der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße in diesem Jahr nicht so stattfinden wie gewohnt – ausfallen muss er deswegen aber nicht. Die BBS SÜW bietet am Samstag, 30. Januar, von 9 bis 15 Uhr Informationen und individuelle Beratungen online an. Es werden Präsentationen zu den Bildungsgängen gezeigt und es finden Onlineberatungen in Video-Chats statt.

Junge Menschen bestens darüber zu informieren, wie sie sich für ihr Berufsleben weiter qualifizieren können, ist schon immer ein wichtiges Anliegen der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße gewesen. Unter anderen Bedingungen würden jetzt interessierte Schüler und deren Eltern in der Schule mit ihren drei Standorten Annweiler, Bad Bergzabern und Edenkoben direkt von den Lehrern informiert und beraten werden und die Klassenräume wären geöffnet, um allen einen direkten Einblick in den Unterricht zu gewähren - mehr noch: selbst daran teilnehmen zu können. Auch wenn dies nicht so stattfinden kann, ist die Berufsbildende Schule immerhin digital geöffnet.

