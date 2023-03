Bernd Wichmann, Geschäftsführer des Landauer Büros für Tourismus (BfT), verlässt die Stadtverwaltung zum 1. April. Er führt künftig in Vollzeit die gemeinsame Veranstaltungsgesellschaft der Stadt Landau mit dem Verein Südliche Weinstraße und der Sparkasse Südpfalz. Bisher war der umtriebige Netzwerker in einer Doppelfunktion beim Landauer BfT und der Veranstaltungsgesellschaft tätig. Bevor der 51-Jährige im Rathaus Nachfolger von Franz Müller geworden ist, war er beim Verein Südliche Weinstraße für die Weinwerbung zuständig. Nun schließt sich für ihn der Kreis.

„Bernd Wichmann war seit 2019 Geschäftsführer unseres Tourismusbüros und hat in dieser schwierigen Zeit mit seinem Team Außerordentliches geleistet“, betonen Oberbürgermeister Dominik Geißler und Tourismusdezernent Jochen Silbernagel in einer Pressemitteilung. „Die Corona-Pandemie hat die Tourismusbranche in den zurückliegenden Jahren vor riesige Herausforderungen gestellt. Unser BfT musste mehr als einmal improvisieren und hat das jedes Mal hervorragend getan – ob beim Riesenrad auf dem Rathausplatz, vielen alternativen Veranstaltungsformaten oder ganz neuen Angeboten.“