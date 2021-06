Es gibt Geld aus Berlin für den Horst – die Landauer Jugendverkehrsschule kann saniert und erweitert werden, der Horstringsportplatz erhält eine neue Kurzstreckenlaufbahn und der Tennenplatz wird durch einen Kunstrasenplatz ersetzt.

Zudem ist in der Förderung auch noch eine Flutlichtanlage enthalten, teilte Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses mit. Der Bund wird wohl 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von circa zwei Millionen Euro übernehmen, rund 200.000 Euro blieben in diesem Fall an der Stadt hängen. Die 90 Prozent gibt’s nur, weil Landau als finanzschwache Kommune gilt.

Im kommenden Frühjahr kann wohl mit dem Bau begonnen werden, die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant, berichtete Ingenthron. Der städtische Hauptausschuss entschied sich einstimmig dafür, das Geld anzunehmen – von einer Zustimmung des Stadtrats ist auszugehen.