Die Veranstaltung „Die Klingende Bergweihnacht“ , die am Mittwoch, 15. Dezember, in Festhalle in Landau hätten sein soll, wurde abgesagt. Das hat die Agentur Artmedia mitgeteilt und mit der Corona-Pandemie und der Entwicklung der vergangenen Tage begründet. Unzählige Ticketkäufer hätten die Eintrittskarten zurückgeben wollen. Die Entscheidung sei aus Rücksicht auf das Publikum gefallen. Die Karten behalten ihre Gültigkeit für „Die Klingende Bergweihnacht“ am 13. Dezember 2022 in der Festhalle in Landau.