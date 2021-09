Ein 43-jähriger Fahrradfahrer aus Landau hat am Donnerstag gegen 18 Uhr einen Unfall an der Kreuzung Vogesenstraße/Bismarckstraße verursacht und sich vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub gemacht. Wie die Beamten mitteilen, hatte der Mann einem Autofahrer die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenprall entstanden Kratzer am Auto. Der unverletzte 43-Jährige sagte dem Autofahrer, er müsse schnell etwas zu Essen kaufen und fuhr davon. Eine Streife fand den Mann in einem nahegelegenen Markt. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis- und Amphetamin-Konsum. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei circa 500 Euro.