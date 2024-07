Drei Menschen sind bei einem Unfall am Dienstag gegen 1.10 Uhr auf der B48 am Kreisel Klingenmünster Richtung Eschbach verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, verlor der Fahrer eines Citroen die Kontrolle über das Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Absperrzaun und kam seitlich auf einem Erdhügel zum Liegen. Die drei zwischen 22 und 24 Jahre alten Insassen standen unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Da nicht klar ist, wer gefahren ist, wurde allen eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Es entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, schätzt die Polizei.