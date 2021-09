Ein 42-Jähriger ist nach einer Trunkenheitsfahrt am Samstagmorgen bei Annweiler den Führerschein erst einmal los. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit dem Wagen auf der B48 unterwegs. Kurz vor Annweiler kam er in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab. Er fuhr gegen einen Baum, der am angrenzenden Radweg steht. Der Mann, der alkoholisiert war, zog sich bei dem Unfall Kratzer und Prellungen zu. Er kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.