Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen 33-Jährigen in der Weißenburger Straße in Landau erwischt, der zuvor Drogen konsumiert hatte. Die Beamten wurden auf den Mann aufmerksam, weil er Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Landauer zwar keinen Alkohol getrunken hatte, dafür aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Als die Polizei einen Drogenschnelltest machen wollte, verlor der Mann zwei mit Amphetamin befüllte Tütchen. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.