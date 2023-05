Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 25 Jahren steht der Name „Fa 1“ in Landau für feine Dessous und versierte Beratung. In den Laden am Martha-Saalfeld-Platz trauen sich auch hin und wieder Männer.

Es könnte kaum einen passenderen Wegweiser auf das Geschäft von Alexandra Arlt geben als die auf dem Platz an der Stadthausgasse tänzelnde nackte Landavia des Bildhauers Martin Mayer.