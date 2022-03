Es ist so eine Sache mit den Steuern. Irgendwo im Hinterkopf ist uns allen klar, dass es ohne nicht geht – auch wenn uns die Steuererklärung jedes Jahr die Tränen in die Augen treibt. Derzeit sind die Benzinpreise extrem – und es werden Steuersenkungen gefordert. Damit fehlen Einnahmen. Gut, nutzlose Zuschussbetriebe wie Kultureinrichtungen, Schulen oder Finanzämter könnte man im Gegenzug schließen. Nicht gut? Eine andere Option gäbe es vielleicht, aber die tut richtig weh. 125 Milliarden Euro, so schätzte der britische Ökonomie-Professor Richard Murphy 2019, gingen Deutschland durch Steuerhinterziehung verloren – Datenbasis war das Jahr 2015. Das ist in etwa so viel Geld, wie die Bundesregierung 2022 für die Ressorts Gesundheit, Verkehr und digitale Infrastruktur, Bildung und Forschung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Inneres, Wirtschaft sowie Landwirtschaft auszugeben plant. Würden alle (ja, auch Unternehmen, Banken oder die Mafia) Steuern bezahlen, könnte man sie problemlos senken.