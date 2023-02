Im Landauer Goethepark gibt es seit einiger Zeit eine Barriere aus toten Zweigen und Ästen. Wie die Stadt auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt, wurde direkt am Zugang von der Westbahnstraße eine sogenannte Benjeshecke aufgestellt. Warum? „In erster Linie aus Sicherheitsgründen“, teilt Stadtsprecherin Sandra Bodenseh mit. Bislang habe an dieser Stelle ein etwa 20 Meter langer wilder Abkürzungspfad durch das Gebüsch geführt, der erst hinter der Bahnschranke endete. Diejenige, die über diesen Trampelpfad aus dem Goethepark heraus liefen, standen also ungeschützt vor den Gleisen. Damit dieser Schleichweg nicht weiter genutzt wird, stellte die Stadt zunächst einen Bauzaun auf. „Das ist natürlich keine dauerhafte Lösung“, so Bodenseh. „Eine Benjeshecke ist da eine optisch viel ansprechendere und auch natürlichere Lösung. Sie versperrt künftig nicht nur die gefährliche Abkürzung, sondern dient auch Tieren – insbesondere Vögeln – als Unterschlupf.“