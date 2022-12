Die VR-Bank Südpfalz und Nicole Weber, Leiterin der Vinothek Par Terre im Wohnpark am Ebenberg, laden zu einem Benefizkonzert für Freitag, 9. Dezember, 18.30 Uhr, mit Oliver Dums und Marcus Rutz-Lewandowski ein. Der Erlös kommt der Landauer Tafel zugute, schreibt Weber. Ein Scheck über 1000 Euro soll noch an dem Abend überreicht werden. Karten gibt es im Vorverkauf zu 14 Euro in der Vinothek und bei der VR-Bank Südpfalz in Landau, Badstraße.