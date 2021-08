In der Reihe Feierabend-Picknick steigt am Mittwoch, 1. September, ab 17 Uhr ein Benefiz-Konzert zur Unterstützung der Hilfsaktionen im Ahrtal.

Wie Joschua Mansmann mitteilt, wird bei dem Konzert im Wohnpark am Ebenberg DJ Olde, „die Gallionsfigur kommerzieller Beats und Entertainment der Region“, mit seinen Supporten DJ Tennic & Norman E auftreten. Alle Akteure, Helfer und Organisatoren verzichten an diesem Abend auf Gage und Bezahlung, damit die gesamten Einnahmen der Initiative „Miteinander füreinander Südpfalz“ zur Verfügung gestellt werden können.

Not immer noch groß

Die ausschließlich privat organisierte Gruppe rund um Daniel Grimm und sein Team engagiert sich in Kooperation mit der Rolf-Epple-Stiftung seit dem ersten Tag der Katastrophe auch vor Ort im Ahrtal. Über 45 Tonnen an Hilfsgütern wurden schon gesammelt, transportiert und verteilt. Auch Wochen nach der Flutnacht sei die Not der Menschen groß, betont die Initiative: „Es wurde zwar schon viel erreicht, sehr viel mehr bleibt aber noch zu tun.“

„Miteinander füreinander – Südpfalz“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, quer durch die Gesellschaft und unabhängig von Institutionen soziale Projekte und Aktionen zu realisieren. Über Facebook ist die Gruppe mit einer stetig wachsenden Community vernetzt und dadurch in der Lage, schnell, unbürokratisch und vor allem flexibel auf Hilfegesuche zu reagieren.

Alles ehrenamtlich

Dies habe sich in der chaotischen Situation nach der Katastrophe als besonders effektiv erwiesen und dazu geführt, dass wöchentlich Hilfsgüter in die Krisenregion geschickt werden können, heißt es in der Pressemitteilung. Neben privat geführten Verteilerstationen werden Familien, Kitas und Schulen mit Weißware, Maschinen und Mobiliar unterstützt. Firmen aus der Region helfen ehrenamtlich bei Renovierungsarbeiten.

