Voice Art will mit seinem Benefizkonzert am Sonntag um 18 Uhr in der katholischen Kirche in Edesheim das Jahr ausklingen lassen. Die Besucher erwarten nachdenkliche, klassische, aber auch rockige und jazzige Lieder. Die Solistin Nadine Kuschka und der Pianist Peter Schnur tragen außerdem zu dem Konzertabend bei. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Für den Besuch gelten die aktuellen Corona-Regeln des Landes: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Anmeldungen unter konzert@lgv-edesheim.de. Am Konzertabend kann man sich via Luca-App registrieren.