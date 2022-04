Bei einem Benefizkonzert am Samstag um 19 Uhr in der Stadtkirche in Annweiler werden Spenden gesammelt, um die musikalische Arbeit im Ahrtal nach der Flutkatastrophe wieder aufzubauen. So sollen unter anderem Instrumente neu angeschafft werden. Bei der Veranstaltung erklingen Werke von Robert Schumann, Richard Strauß und Felix Mendelssohn. Ausführende sind Cleo und Friedemann Röhlig sowie die Kantoren Wolfgang Heilman und Thomas Scherb. Der Eintritt ist frei.