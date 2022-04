Die Rolf-Epple-Stiftung lädt für Samstag, 12 Uhr, zu einem Benefizkonzert für das Team Bananenflanke Südpfalz in den ehemaligen Kik-Markt in der Marktstraße 29 in Landau. Wie Rolf Epple mitteilt, spielen dort Geißler & Friends. Der promovierte Musikwissenschaftler und Oberbürgermeisterkandidat der CDU, Dominik Geißler, wird dort mit der Landauer Gruppe Friends auftreten. Gleichzeitig werden dort Matthias Anton und Sandra Bentz vom Herxheimer Weingut Anton ihre limitierte Wein-Edition zugunsten der Bananenflanke verkaufen.