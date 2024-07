In Queichheim wird gerockt. Am Samstag, 6. Juli, spielt die Band Southbound Rebellion beim Frogger Rock auf dem Sportgelände des FV Queichheim. Beginn ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Zu hören sind unter anderem Hits von Bands wie Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet und ZZ Top. Die Band unterstützt mit ihrem Auftritt den Förderverein zur Unterstützung der Onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe – also der Kinder-Krebsstation. Die Idee für das Benefizkonzert stammt vom Sänger und Gitarristen Phil Lechner, der selbst als Baby an einem bösartigen Tumor erkrankt und in Karlsruhe behandelt worden war. Er bekam dort, wie er heute selbst sagt, „sein Leben geschenkt“. Unterstützung kommt von Oberbürgermeister Dominik Geißler. Er dankte dem Organisator im persönlichen Gespräch im Rathaus für dessen Engagement und sicherte seine Unterstützung für die gute Sache in Form einer Sparkassenspende in Höhe von 750 Euro zu. Der Oberbürgermeister wird die Spende bei der Veranstaltung persönlich übergeben. Weitere Unterstützer sind der FV Queichheim um den Vorsitzenden Dennis Gläßgen und die Firma Theo Klein Spielwaren, die den Förderverein mit einer Sachspende unterstützt.

Lechner sagt: „Krebserkrankungen bei Säuglingen, Kindern und auch Teenagern sind noch immer ein Thema, das nicht allzu präsent ist in den Köpfen der Menschen.“ Das möchte er ändern.

Info

Tickets für den Frogger Rock kosten im Vorverkauf sieben Euro und sind im Clubhaus des FV Queichheim oder online unter www.southbound-rebellion.band erhältlich. Tickets an der Abendkasse kosten zehn Euro.