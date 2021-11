In der Pfarrkirche St. Leodegar in Steinfeld wird am Sonntag, 17 Uhr, ein weiteres Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer im Ahrtal veranstaltet, nach der gelungenen ersten Darbietung am Wochenende. Wie Chorleiter Peter Kusenbach mitteilt, fanden einige Zuhörer angesichts der geltenden Corona-Regeln keinen Sitzplatz mehr, weshalb nun zum zweiten Mal zu diesem Konzert eingeladen wird. Beteiligt sind der neue Chor Herztöne aus Steinfeld, Alyssa Knoll an der Violine und das Südpfalzbrass. Die Chorbegleitung übernehmen Wolfgang Sobiraj und Achim Knoll, die Gesamtleitung hat Kusenbach. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.