Mit Unterstützung der Verbandsgemeinde-Verwaltung Annweiler und der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße veranstaltet der Förderverein der Feuerwehr Waldhambach am Freitag, 22. April, um 19 Uhr auf dem Waldhambacher Sportplatz ein Benefizkonzert für die Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Abend steht unter dem Motto „Helfer helfen Helfer“. Auf dem Feuerwehr-Traktor-Konzert spielen als Vorgruppe Insanity und als Hauptakt die Dorfrocker. Das Gelände wird mit Feuerwehrfahrzeugen und Traktoren vollgestellt. Der komplette Erlös wird gespendet. Karten können vorab beim Büro für Tourismus in Annweiler unter Telefon 06346 2200 oder per E-Mail an info@trifelsland.de erworben werden, ebenfalls bei Markus Schlinck unter Telefon 06346 9999032, bei Bäckerei Antoine, in Göcklingen unter Telefon 06349 6239.